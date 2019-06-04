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Fatih Camii’nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

Ramazan Bayramı sabahı namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar Fatih Camii’ni doldurdu.

04 Haziran 2019 Salı 09:21
Fatih Camii’nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı

Ramazan Bayramı sabahı namazlarını kılmak için gelen vatandaşlar Fatih Camii’ni doldurdu. Namaz çıkışında ise camiyi dolduran kalabalığa 10 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapıldı.


Ramazan ayının sona ermesi ile beraber bayram sabahı namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Fatih’te bayram namazı için vatandaşlar Fatih Camii’ni doldururken, camiye sığamayan vatandaşlar avluda namazlarını kıldı. Bayram namazı sonrası Fatihliler birbirlerinin bayramını kutladı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da vatandaşlarla bayramlaşıp onlarla sohbet etti. Ardından geleneksel olarak Fatih Belediyesi tarafından namaz sonrası cemaate ikramlarda bulunuldu. Bu kapsamda bu sene de Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Yavuz Selim ve Sümbülefendi camilerinde olmak üzere ilçede bulunan 5 büyük camide bayram namazını kılan vatandaşlara 10 bin kap çorba ikram edildi. Başkan Turan da çorba kuyruğuna giren topluluğa çorba dağıttı.



“Ramazana en yakışan kavram paylaşmak”


Ramazan Bayramı için temennilerini aktaran Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ”Fatih’te belediye başkanı olarak ilk bayramım, çok güzel bir Ramazan geçirdik. 52 yaşındayım, İstanbul’da doğdum, büyüdüm. Fatih’te bu kadar yoğun bir Ramazan geçirmemiştim. Fatih’te Ramazan bir başka oldu. Ramazan’a en yakışan kavram paylaşmak. Fatih’in hemen her sokağında, mahallesinde biz de burada namazdan çıktığımızda hep beraber huzur atmosferi ile bayramı geçireceğiz. Vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:21
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