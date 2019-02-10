CHP'den 'Mehmet Fatih Bucak' açıklaması! "Sahaya yansımaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Bucak’ın adaylığını MYK’nin gündemine getireceği ile ilgili sözlerini değerlendirerek, Bucak’ı neden aday gösterdiklerini CNN Türk’te Dicle Canova’ya anlattı.

'En uygun aday olduğu için aday gösterdik'

Seyit Torun, Bucak’ın adaylığı ile ilgili açıklamasında “Urfa il örgütümüzün, milletvekilimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerimizin bu konuda ortak bir kararı vardı. Orada da en uygun aday olduğu, seçimde başarılı olacağı yönünde bir bilgi ile hareket ettik ve adaylaştırdık. Tabii ki arkadaşlarımızın düşüncesine saygı duyuyorum. Biz sosyal demokrat partiyiz. Tartışırız, elbetteki belli değerlendirmeler yaparız. Ama sonuçta mutlaka bir araya geliriz ortak paydada buluşuruz” dedi.

'Sahaya yansımaz'

Öte yandan Seyit Torun, Dicle Canova’nın “Sahaya yansımaz mı diyorsunuz?” sorusuna ise “Kesinlikle yansımaz” dedi.