Fatih Belediyesi ve Kızılay binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu

Fatih Belediyesi ve Türk Kızılay Fatih Şubesi ortaklaşa iftar programı düzenleyerek binlerce Fatihliyi aynı sofrada buluşturdu.

Fatih Cami’sinin bahçesinde, Fatih Belediyesi ve Kızılay Fatih Şubesi birlikte yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk, Fatih Belediyesinin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Demir ve 8 bin kişiye yakın vatandaş katıldı.

“Müslümanlar üzerinde oynana bu sıkıntıların son bulmasını arzu ediyoruz”

Ramazan ayının son günlerine geldiğini belirten ve Müslüman alemi için hayırlı olmasını temenni eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’te ramazan bir başka, birçok sokağında parkında vatandaşlarımızla buluştuk. İftar soframızı paylaştık. Ramazan için tek bir kelime söylense herhalde en önemli kelime paylaşmak olur. Bugün de burada on binlerce kardeşimizle aynı sofrayı paylaştık. Bu sofra için Türkiye’nin gerçekten gurur verici kuruluşu, Türk Kızılay’ına teşekkür ediyorum. Onun Fatih şube başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu sofranın asıl sahibi onlardır. Bizde onlara destek verdik.Bu duygularla rabbimiz hayır içerisinde bizleri bayrama eriştirsin, ülkemizdeki, coğrafyamızdaki bu sıkıntılı dönemin bitmesini, Müslümanlar üzerinde oynana bu sıkıntıların son bulmasını arzu ediyoruz. Onun için de buradaki birlik ve beraberliğimiz çok kıymetli ve önemli inşallah onun da tam sonucuna erdirecek günlerde önümüzde” dedi.

İftarın açılması ve konuşmaların ardından Belediye Başkanı Turan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek isteklerini dinledi, fotoğraf çektirdi.