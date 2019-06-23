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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan oyunu kullandı

Fatih Belediye Başkanı M.

23 Haziran 2019 Pazar 11:48
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan oyunu kullandı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı.


AK Parti Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi kapsamında ilçedeki okulları gezdi. Oy kullanan vatandaşlarla ilgilenen Turan daha sonra eşi ve çocuklarıyla oy kullanacağı Emin Ali Yaşin İlkokulu’na geldi.


Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Turan, oy kullanacağı "3173" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Turan, daha sonra oyunu kullandı.


Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileme seçimleri yapılıyor. Vatandaşlar oyunu kullanıyor, iradesini sandığa yansıtıyor. Şölen içerisinde kardeşlik içerisinde oyunu kullanıyor. Türkiye’de yerel seçimlerde ileri demokrasilerde olmayan şekilde yüzde 80’lerin üzerinde katılım oluyor. Bu sevindirici. Sonuç ne olursa hayırlı olsun” diye konuştu.


Başkan Turan oy kullanımının ardından okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:48
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