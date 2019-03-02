Fatih Belediye Başkan adayı Turan’dan kadınlara Haliç gezisi

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan kadınlar için Haliç gezisi düzenledi. Haliç’in keyfini süren kadınlar ve çocuklar, Turan ile birlikte martılara simit atıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatihli kadınlar için Haliç gezisi düzenledi. Vapura binen Turan’ı, kadınlar ve çocuklar coşku ile karşıladı. Selamlamaların ardından konuşmalarına geçen Turan, 31 Mart seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını, küs ve dargın vatandaşların gönlünü almaya hazır olduklarını belirtti. Konuşmalarının sonrasında kadınlar ve çocuklar vapurun açık alanına geçerek Turan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği başkan adayı Turan, çocuklarla birlikte martılara simit atarak günün keyfini çıkardı.

“Dostlarımızı üzmeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim”

Belediye başkanı seçilmesi halinde çalışmalara hızla başlayacağını dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatihimiz’de çocuklarımız, gençlerimizin için ve hanımefendilerimiz için çok büyük işler yapacağız. Bunun için şu anda gayretle çalışıyoruz, sanki belediye başkanıymışız gibi. 31 Mart’tan hemen sonra başta otopark, gençler için spor alanları, kadınların kullanacağı bilgi-beceri kursları, güvenlikle alakalı bazı sorunlar olmak üzere büyük işler yapmış olacağız. Sıradan bir seçim değil bu. Etrafınızda küs, dargın komşularınız varsa lütfen bizi çağırın, biz gelip anlatalım. Ama 31 Mart seçimlerini bilin ki Türkiye’nin dostu da düşmanı da bütün ülkeler aynı şekilde izleyecekler. Dostlarımızı üzmeyelim, düşmanlarımızı sevindirmeyelim” dedi.