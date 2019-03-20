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Fatih Belediye Başkan Adayı Turan: “Roman kardeşlerimizin yaşantılarına kimse dokunamaz”

Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Roman hemşehrileriyle bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:22
Fatih Belediye Başkan Adayı Turan: “Roman kardeşlerimizin yaşantılarına kimse dokunamaz”

Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Roman hemşehrileriyle bir araya geldi. Turan, Roman vatandaşların yaşadığı sorunları yaşantılarına dokunmadan çözeceğini dile getirdi.


Yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih’te yaşayan Roman hemşehrileriyle Balat’ta bir araya geldi. Roman vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Turan’ı davul ve zurnayla karşıladılar. Turan’ın Roman vatandaşlarla bir araya geldiği programda Popstar’da birinci olan Salih Zülüfoğlu sahne aldı. Performansıyla Roman vatandaşları coşturan Zülüfoğlu, Başkan Adayı Turan’ın yanına inerek şarkı söyledi. Daha sonrasında konuşmasına geçen Turan, Roman vatandaşların yaşantılarına müdahale etmeden sorunlarını çözeceğini ifade ederek, “Burada sizin yaşamınızı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa, yaşamınıza dokunmadan ihtiyaçlarınızı gidermek suretiyle bir yeni belediyecilik yapacağız" dedi.


Program sonunda plaket takdim edilen Turan’a daha sonra Roman vatandaşlar yanına gelerek dertlerini anlattı.



“Roman kardeşlerimizin yaşamlarını devam ettirmelerini en önemli proje olarak görüyorum”


Roman vatandaşların sorunlarını yaşantılarına müdahale etmeden çözeceklerini dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatih’imizi çok uzun zamandır yaşamlarıyla şenlendiren Roman kardeşlerimizin de belediyeden beklentilerini inşallah çok güzel değişimlerin, gelişimlerin olacağı bir dönem geçireceğiz. Sorunlarınızı ve yaşamınızdaki zorlukları biliyorum. Fatih’imizde yaşayan Roman kardeşlerimizin buradaki yaşamlarını devam ettirmelerini en önemli proje olarak görüyorum. Burada sizin yaşamınızı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa, yaşamınıza dokunmadan, ihtiyaçlarınızı gidermek suretiyle bir yeni belediyecilik yapacağız. Fatih’te görev yaptığım sürece burada yaşayan Roman kardeşlerimizin yaşamına ve yaşantılarına kimse dokunamaz, müdahale edemez” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:22
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