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Fatih Belediye Başkan adayı Turan: "Fatih, çocuklarımızın spora rahat erişebildiği ilçelerin başında gelecek"

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları kapsamında okul aile birliği üyeleriyle buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 14:13
Fatih Belediye Başkan adayı Turan: "Fatih, çocuklarımızın spora rahat erişebildiği ilçelerin başında gelecek"

AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları kapsamında okul aile birliği üyeleriyle buluştu. Gençlere yönelik spor projelerini anlatan Turan, "Fatih, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora çok rahat erişebileceği ilçelerin başında gelecek" dedi.


AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, seçim çalışmaları kapsamında okul aile birliği başkanları ve yönetim üyeleriyle Topkapı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Okul aile birliği üyelerine projelerini anlatan Turan, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının spor ve sportif faaliyetlerle sağlayacaklarını söyledi. Projesini hazırladıkları tesislerle çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen Turan, yüzme havuzu projesini de en kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi.



“Fatih, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora çok rahat erişebileceği ilçelerin başında gelecek"


Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sportif faaliyetlerin önemli olduğunu dile getiren Turan, "Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmamıza sebep olan en önemli konu sportif faaliyetlerdir, kulüplerdir. Fatih’te bu kültür var. Fatihimiz’de gençlerimiz gerçekten spora yatkın. Bunu da bir söz olarak kabul edin. İlk yapacağımız iş ister Balat tarafında, ister Paşa tarafında, Yedikule tarafında Fatih’in gençlerini önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde sporun konuşulduğu, çocuklarımızın ve gençlerimizin spora çok rahat erişebileceği ilçelerin başında gelecek. 1’inci veya 2’incisi olacak. Şu anda çalışmalara başladık. Ben bunu bir seçim vaadi olarak görmüyorum” diye konuştu.



“2 ay içerisinde 2 tane daha çok modern bir sahayı Fatih’e kazandıracağız”


Fatih’e kazandıracağı spor ile ilgili projelerinden bahseden Turan, “Şu anda da Yenikapı’da Samatya’nın altında 2 tane büyük sahaya başladık. Toplam Fatihimiz’de kulüplerimizin kullandığı 2 saha var şu anda. Göreceksiniz 2 ay içerisinde 2 tane daha çok modern bir sahayı Fatih’e kazandıracağız. Devam eden Yedikule’de şu anda bitmek üzere bir spor tesisi ve yüzme havuzu var. Şu anda belediyemiz onu açmak üzere. Bunu da bir söz olarak kabul edin. Hiçbir imtiyaz olmadan, hiçbir özel saati olmadan tamamen gençlerimize, belki yüzde 20’sini de kadınlara açılacak. İnşallah yanına bir başka bir spor tesisi daha ilave edeceğiz” dedi.



“Alanı olup da tesis yapılabilecek okullarımız var ise bunların tamamına sportif tesis yapacağız”


Okulların yeterli alanı olması durumunda spor tesisi yapacaklarını dile getiren Turan, "İçinde tesisi olan, olmayıp da tesis yapılabilecek okullarla ilgili, alanı olup da tesis yapılabilecek okullarımız var ise, eğer alanı varsa, bir yere tesis yapılabiliyorsa bunların tamamına sportif tesis yapacağız. Okullarımızla da ilgili milli eğitim müdürlüğümüzle de görüştük. Okullarımızın sayısıyla ilgili de mutlak surette burada planda okul alanı olan yerler var. Ama kamulaştırma bekliyorlar. Bu konuda da ciddi adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Fatih Belediye Başkan adayı Turan, okul aile birliği başkanları ve yönetim üyelerinin sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:13
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