Fatih Belediye Başkan adayı Turan, bayan futbol takımı ile buluştu

Seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Turan, Fatih Vatan Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı ile bir araya geldi. Gençlere yönelik spor ile ilgili projelerinden bahseden Turan, “Fatih 5-6 aya kadar inşallah farklı bir atmosferle gireceğiz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Karagümrük’de bulunan Fatih Vatan Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Bayan futbol takımı ile bir araya gelen Turan, gençlere spor projelerini anlattı. Yeni spor tesislerinin müjdesini veren Turan, Fatih’i sporda çok farklı noktalara getireceğini belirtti.

“Belediye başkanı olursam heyecanlandıran en önemli iş bu gençleri sportif işlere yönlendirmek”

Spor alanında yapacağı projeleri anlatan Turan, "31 Mart’tan sonra belediye başkanı olursam heyecanlandıran en önemli iş bir numarada bu gençleri sportif işlere yönlendirmek ve spor tesislerinin yapımı olacak. Ancak sadece sportif tesis yapmak da yetmez, Fatihimizi sporda farklı bir noktaya getireceğiz. Asıl belediye başkanı olma isteğimi tetikleyen şey bu. Bununla alakalı birkaç tesis çalışmamıza başladık. Onlar devam ediyor. İnşallah güzel 2 sahamız daha olacak onları göreceksiniz. Orada projeyi de revize ettirdik. Oraya gönderdiğimiz kulüplerin ayrı birer odası olacak. Yenikapı’da 10-15 metrekarelik bir odası olacak. 8 tane çok modern soyunma odası yaptıracağız. Belli kulüpler, belli bir sahada antrenmanlarını ve maçlarını yapacaklar. Hepsi oradan oraya taşınmayacak. Herkes en yakın olduğu noktaya gelecek. Fatih bir dahaki sezona inşallah farklı bir atmosferle girecek. Fatih’de sporda bu gençlerimiz için çok güzel ortamlar olacak. Fatih’deki gençlerimizin sportif alanları yok. Ama biz göreceksiniz ki bu imkanları çok geliştireceğiz. Bu işle uğraşacağız” diye konuştu.