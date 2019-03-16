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Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’dan musiki cemiyeti hayali

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri ve velileriyle buluştu.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:12
Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan’dan musiki cemiyeti hayali

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri ve velileriyle buluştu. Turan, musiki ile uğraşan yetişkinler için de Fatih Musiki Cemiyeti kurulması hayalinin olduğunu dile getirdi.



31 Mart yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Topkapı Sosyal Tesisleri’nde Sulukule Sanat Akademisi öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle ve velilerle bir araya gelen Turan, gençlerin içinde bulunduğu sanatsal faaliyetleri Türkiye’ye ve dünyaya göstermeleri için çalışmalar yapacağını dile getirdi. Öte yandan musikiyle uğraşan yetişkinler için de büyük bir hayali olduğunu belirten Turan, daha sonrasında katılımcıların sorunlarını dinledi.



“Fatihimiz’deki hayalim de yetişkinler için Fatih Musiki Cemiyeti kurulmasıdır”


Hayallerinden birisinin de Fatih’e musiki cemiyeti kurulması olduğunu dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “İstanbul’un hem kültürel birikiminin, hem sanat birikiminin ortaya çıkacağı çok başka bir ortam oluşturacağız. Bu çocuklarımızın içerisinden Türkiye’ye örnek ve hatta dünyaya örnek olacak sanatkarların yetişmesi için, sadece bu yaş düzeyinde değil, 18 yaşına geldiklerinde de bir başka aşamaya geçecekleri yeni organizasyonlar yapacağız. Fatih’te birkaç tane musiki ile uğraşan yer var. Ama İnşallah Fatihimiz’deki büyük bir hayalim de yetişkinler için Fatih Musiki Cemiyeti kurulmasıdır. Çünkü buraya bir musiki cemiyeti kurulursa buraya yakışır” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:12
  1. sanat
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