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Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 10:24
Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla buluştu

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Engelli vatandaşların kaldırım işgalinden rahatsız olmasıyla ilgili konuşan Turan, “Bu kaldırımların, otopark olarak kullanılması sorununu çözeceğim” dedi.



21 Mart Dünya Down Sendromu Günü sebebiyle AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, down sendromlu çocuklarla Topkapı Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Engelli çocuklar ve ailelerin sorunlarını dinleyen Turan, daha sonra tüm soruları tek tek cevapladı. Engelli vatandaşların kaldırım işgalinden rahatsız olmasıyla ilgili konuşan Turan, sorunun çözümü için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.


“Fatih’teki öncelik engelli kardeşlerimizin”



Kaldırım işgaline çözüm bulacaklarını ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Bu kaldırımların, otopark olarak kullanılmasını çözeceğim. Kolay iş değil ama çözeceğim. Rahatlıkla kaldırım işgali olmayacağı bir hale getireceğim. Fatih’teki öncelik insanların, onların içinde de öncelik engelli kardeşlerimizin. Buna göre kaldırım ve otoparkları düzenleyeceğiz. Öyle sistem kuracağız ki, istese de arabayı çekemeyecekler" dedi.



Öte yandan ailelerin parklara güvenlik kamerası koyulmasını istemesi üzerine Turan, "Bütün parklarda istisnasız güvenlik kamerası olacak. Bütün okul bahçelerini kamera sistemiyle güvenli hale getireceğiz” dedi.


Program sonrasında ise Turan, down sendromlu ve engelli çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:24
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