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Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

IHAAW111033-ASA/27-02-2019- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

IHAAW111033-ASA/27-02-2019- Fatih Balatta üç katlı metruk binadan düşen parçalar korkuttu. Bina çevresinde yıkılma ihtimaline karşı önlem alındı. Binanın bulunduğu sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.27.02.2019 11:10:33TSINNNN

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:15
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