Fatih Balat’ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. IHAAW150313-ASA/16-02-2019- Fatih Balat’ta 4 katlı bir bina çöktü.

IHAAW150313-ASA/16-02-2019- Fatih Balat’ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.16.02.2019 15:03:13TSINNNN

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