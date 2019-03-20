Fatih Atay; “Bu iş bitmiştir”

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay Yedi Eylül mahallesinde coşkuyla karşılandı.

Meşalelerle sevgi gösterileriyle halkın bağrına bastığı Atay’a, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’de eşlik etti. Atay burada yaptığı konuşmada, “Beni başkan gibi karşıladınız sizinde desteğinizle 31 Mart akşamı kent meydanında hak ettiğimiz sevinci birlikte yaşayacağız. Makamlar koltuklar geçici, nasıl hatırlanmak istiyorsanız öyle akılda kalıyorsunuz. Koltuğa yapışmak için bahaneler üreteceğinize, 5 yıldır Efeler halkının yüzünü güldürseydiniz, hizmet yapsaydınız da Cumhuriyet Halk Partisi de sizi aday gösterseydi, ama yok; olmayan ne? Hizmet, şeffaflık. Kalkmış utanmadan çamur siyaseti yapıyorsun diyor? Damadını Özel Kalem Müdürü yapmadın mı? Fen İşleri Müdürlüğünü gelinine bağlamadın mı? Oğlun ihale işlerine bakmıyor mu? Kayınçın belediye şirketinde müdür değil mi? Sen bütün musluk başlarını tut, ondan sonra çamur siyaseti yapıyorlar de? Bu masala Efeler halkı inanır mı? İnanmaz! Fatih Atay, ben bu söylediklerinin hiçbirini yapmadım, diyebilir mi?

Diyemez. Senin sokağa çıkıp propaganda yapman bile vatandaşlarımızın aklıyla alay etmek değil midir ? Ama yok 31 Mar’tan sonra hesap günü başlıyor” dedi.

Konuşmasında projelerinden de bahseden Atay, “Seçilir seçilmez Efeler Belediyesi bünyesinde Avrupa Birliği proje ofisini kuracağım. Avrupa Birliğinde Türkiye’nin kullanması için her yıl için 3 Milyar Euro ayırıyor ve biz Efeler Belediyesi olarak bu paradan bir lira bile almamışız, neden o eurolar Efeler’e gelmiyor, çünkü vizyon yok, vizyon. AB’den alacağımız para yüzde yüz hibe geri ödemesi de yok. Kuracağımız bu ofise anadili gibi İngilizce bilen gençlerimizi işe alacağız, AB’de 2 şer haftalık eğitimlere göndereceğim ve buraya gelecekler, çalışacaklar, Efeler’i birlikte kalkındıracağız. Hep beraber Katma Değer üreten işler yapacağız. Tabi bu katma değeri üretirken öncelik kadınlarımızda olacak, başımızın tacı olan kadınlarımızın en büyük sorunlarından biri olan Mahalle Kreşlerini kuracağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini en iyi şekilde desteklemek amacıyla her mahallede faaliyete geçecek olan kreş ve gündüz bakım evlerimizde yıl boyunca çocuklarımıza alanında uzman kişi ve öğretmenlerimizle hizmet vereceğiz. Çocuklarınız emin ellerde olacak ve kadınlarımızda üretecek, kazanacak. Efeler’in kaderini hep beraber, omuz omuza değiştireceğiz. Bu iş bitmiştir arkadaşlar, 31 Mart saat 21.00’da hepinizi Atatürk Kent Meydanı’na davet ediyorum” diye konuştu.