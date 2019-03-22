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Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16 bin 620 TL para cezası

Gazeteci Fatih Altaylı, Şişli’de aracını yasak yere park ettiği için kendisini uyaran polis memuruna hakaretten 16 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.

22 Mart 2019 Cuma 13:00
Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16 bin 620 TL para cezası

Gazeteci Fatih Altaylı, Şişli’de aracını yasak yere park ettiği için kendisini uyaran polis memuruna hakaretten 16 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.


Gazeteci Fatih Altaylı’nın Şişli’de aracını yasak yere park ettiği için kendisini uyaran polis memuruna hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.


İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Fatih Altaylı’nın avukatı Ömer Teker hazır bulundu. Duruşmada, olay günü Fatih Altaylı ve polis memuru arasında yaşanan tartışmayı video kaydı yapan Talip Güven tanık sıfatıyla dinlenildi. Polis memuru ve Fatih Altaylı arasında uzunca bir süre sözlü tartışma sürdüğünü söyleyen tanık Güven, Fatih Altaylı’nın tartışma sırasında polis memuruna hakaret içerikli sözler söylediğini ifade etti.


Tanık ifadesinin ardından mahkeme son sözü için sanık avukatı Ömer Teker’e söz verdi. Avukat Teker, tanık beyanındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini söyleyerek müvekkilinin beratını talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Altaylı’nın ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 16 bin 620 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme davaya konu ‘tehdit’ suçundan ise polis memurunun şikayetinden vazgeçmesi üzerine düşme kararı verdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:00
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