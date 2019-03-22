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Fatih Altaylı'ya "polise hakaret" suçundan para cezası

Gazeteci Fatih Altaylı, aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı- Altaylı hakkında polis memurunun şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle "tehdit" suçundan açılan dava düşürüldü

22 Mart 2019 Cuma 12:49
Fatih Altaylı'ya "polise hakaret" suçundan para cezası

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Fatih Altaylı, Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ve müşteki Abdullah Kerestecioğlu katılmadı. Duruşmada, Altaylı'yı avukatı temsil etti.

Duruşmada dinlenilen olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık, polis memurunun "Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin." demesi üzerine Altaylı ile polis arasında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı'nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı birtakım serzenişlerde bulunduğunu ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını ifade etti. Polis memurunun şikayetinden vazgeçtiğini kaydeden Altaylı'nın avukatı, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'nın "kamu görevlisine hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Altaylı hakkında polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alan mahkeme, "tehdit" suçu yönünden davanın düşürülmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Altaylı'nın "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:49
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