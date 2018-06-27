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Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'na isyanı: Biz senin istifa etme ihtimalini sevdik

Fatih Altaylı, aldığı hezimetlere rağmen bir türlü koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na, "Biz senin istifa etme ihtimalini sevdik" diyerek isyan etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:42
Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'na isyanı: Biz senin istifa etme ihtimalini sevdik

Dün CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye devam ediyor.

Bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Göreve soyunduğu gün 'Başarısız olursam bırakırım' diyen adamdan eser yok şimdi. Tam aksine başarısızlıklarını 'başarı diye yutturmaya çalışan' tipik bir lider var" ifadelerini kullandı.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'na "Kemal Bey, bırakınız" çağrısında bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

"Biz senin istifa etme ihtimalini sevdik

BELKİ hatırlayanlar olacaktır.

Deniz Bey, kendisine kurulan bir tuzak sonucunda istifa etmek zorunda kaldığı zaman bu köşede, “Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday olmalı” diye yazdım birkaç kez.

Çünkü çok başarılı bir İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı süreci yaşamış, ciddi bir rüzgâr yakalamış ancak seçilememişti.

Partinin aradığı taze kan gibi duruyordu, köhne hizipçi yapıyı kırmayı başarabilecek gibi bir hali vardı.

Sonrasında aday oldu ve genel başkanlığa seçildi.

İlk konuşmamızı dün gibi hatırlarım.

“Başarısız olursam o gün bırakırım” demişti. Üzerine basa basa.

Genel başkan olmasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki bir seçime girmek zorunda kaldı.

Başarılı olamadı.

Yeniydi, “Bu sayılmaz” dedik.

Sonrasında peş peşe seçimler ve peş peşe mağlubiyetler.

“Başarısız olursam bırakırım” diyen ve bu haliyle “Helal olsun” dedirten adam bırakmayı aklından bile geçirmedi.

Yanlış saymadıysam 9 veya 10 kez kaybetti.

Ve pazar günü bir kez daha duble kayıp.

Göreve soyunduğu gün “Başarısız olursam bırakırım” diyen adamdan eser yok şimdi.

Tam aksine başarısızlıklarını “başarı diye yutturmaya çalışan” tipik bir lider var.

Hele hele dünkü basın toplantısında karşımda sanki “Aziz Yıldırım” vardı. Oysa biz Kemal Bey'in efendiliğini, düzgünlüğünü ve hepsinden daha çok “başarısız olursa bırakma ihtimalini” sevmiştik.

Kemal Bey, bırakınız.

Partiniz, seçmenin de en azından şu an için istediği bir lider adayını bulmuşken, kendinizi, ailenizi, partinizi ve hepsinden önemlisi Türkiye'yi rezil etmeden bırakınız.

Bırakınız ki, biz de sizi beyefendiliğinizle hatırlayalım.

Koltuk hırsınızla değil."

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 15:42
  1. İstanbul
  2. İstifa
  3. Fatih Altaylı
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Pazar Günü

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp12 sa önce
    Ümmetin gözü Türkiyede derken söz konusu Arap devletleri ise büyük yanılgı. Onların gözü İsrail ve Amerikada. Hiç kendimizi aldatmayalım...
  • SANAMANNSANAMANN13 sa önce
    KILICDAROGLU ISTIFA ETMEZ CHP BITIRMEYE KARARLI KILICDAROGLU ATATÜRKÜN PARTISINI TERÖRISTLERE PESKES CEKIYOR BU HAIN KILICDAROGLU BU ADAMI CHP PARTI BASKANI OLARAK TUTMAK ATATÜRKE IHANET DEMEKTIRINDIRIN BU HAINI.
  • kemalkemal12 sa önce
    adam kendisine biçilen rolü güzel oynuyor.mesela pkk yı meclise yine soktu.gerginlik politikası devam ediyor.asla kazanan rakibine başarı dilemiyor.yani yok sayıyor.hem dursun orada daha kazanılacak çok secimi var muhafazakâr sağın..
  • kemalkemal12 sa önce
    adam kendisine biçilen rolü güzel oynuyor.mesela pkk yı meclise yine soktu.gerginlik politikası devam ediyor.asla kazanan rakibine başarı dilemiyor.yani yok sayıyor.hem dursun orada daha kazanılacak çok secimi var muhafazakâr sağın..
  • ataata11 sa önce
    çok komik altaylı. allah kamali rezil rüsva etmeden o koltuktan irdirtmez....
  • Mesut SarpMesut Sarp12 sa önce
    Evet liderlerimiz ölene kadar koltuklarinayapışırlar,mübareklerin hepsi yaşını başını almış olanlar gencleri düşünen yok ama alıştık...
  • MilletMillet10 sa önce
    Fatih de bazen doğru söyleyebiliyor
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Aslında Kurtulmak Çok Kolay. Koltuğuna Bolca Japon Yapıştırıcı Sürün. Oturunca Doğal Olarak Yapışacak. Sizde KoltuklaBirlikte Kapının Önüne Koyarsanız. Böylece, Hem O Koltuğu BırakmamışOlur, Hemde Siz, Ondan Kurtulmuş, Olursunuz. Nasıl Fikir Ama? İşe, Yarar Deneyin Bence.
  • Mehmet KORKMAZMehmet KORKMAZ13 sa önce
    Bence istifa etmemeli adam chp yi çok iyi idare ediyor. başkası gelecek alışacak chp yi anlayacak zaman geçer kemal bey idare ettiriyor. bir taraftan hdp bir taraftan ulusalcılık hele hele kemalizm ancak kemal ile olur. bence sana alıştık be Ke MaL
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