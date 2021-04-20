Fatih Altaylı'dan sonra TTB de sahneye çıktı: '3 Mayıs'tan önce aşı yok yalanı!

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Vaka sayılarının 55-60 bin sınırında seyrettiği, vefat sayılarının da üzücü rakamlara ulaştığı pandemi sürecini fırsat bulan provokatörler, yalan beyanları ile vatandaşa korku pompalıyor.

Fatih Altaylı'dan sonra onlar da sahneye çıktı!

Fatih Altaylı'nın aşı yalanı, duyarlı vatandaşların tepkisi ile elinde patlarken, bu kez de sahneye TTB çıktı. Türk Tabipler Birliği yeni bir açıklama yayımlayarak, olmayan sorunlar üzerinden provokasyona soyundu. "Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yurttaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir." ifadesi kullanılan açıklamada, "Aşılama programında, her yeni aşılanacak grup güncellenmesinde kaos yaşanmaktadır. En son 55 yaş için aşılamanın başlandığı duyurusu yapıldı ancak aşı randevu sistemi kapatıldı." denilerek kısa süreliğine yaşanan teknik aksaklıklar büyük bir problemmiş gibi yansıtıldı.

'3 Mayıs'tan önce randevu yok yalanı'

Türkiye genelinde 3 Mayıs'tan önce aşı randevusu alınamadığı yalanını ortaya atan TTB yönetimi, "Tabip odalarımızdan ve TTB kollarından gelen bilgilere göre Türkiye’nin tüm bölgelerinde aşı aksamasının olduğu, yurttaşların 3 Mayıs öncesine randevu alamadığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar!

Açıklamasında Sağlık Bakanlığı'nı da hedef alan TTB yönetimi, şunları söyledi:

"Aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair daha sürecin başında yönelttiğimiz ve tekrar tekrar ilettiğimiz sorularımıza hâlâ yanıt vermeyen Sağlık Bakanlığı, pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir. Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikar olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır."

'Daha fazla gecikmeden aşı temin edin'

"Bizler tüm yurttaşlarımızın bir an önce aşılanmasını istiyoruz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden/aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için yurttaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir."