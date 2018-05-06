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Fatih Altaylı'dan Arda Turan'a öneri: Acilen psikoloğa git

Fatih Altaylı, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın öfke kontrol sorunu olduğunu öne sürerek, acilen psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:25
Fatih Altaylı'dan Arda Turan'a öneri: Acilen psikoloğa git

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Başakşehir'de Arda Turan sonradan oyuna girdi ve bir pozisyonda çılgına dönmüştü.  Aleyhine verilen karar sonrası sinirlerine hakim olamayan milli futbolcu, hakemi iterek kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. 

Arda Turan'ın olay hareketi Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı'nın da gündemine geldi. Bugünkü köşe yazısında 'Başkan, Arda'yı doktora götür' başlıklı bir bölüm kaleme alan Altaylı, “KÖRLE yatan şaşı kalkar” lafını bilirdim de, “Emre ile antrenmana çıkan Emre'yi mumla aratır” lafını hiç duymamıştım.' ifadesini kullandı. 

Altaylı, 'Arda kardeşimizin çok acilen bir psikiyatra, hatta bir de psikoloğa gitmesi gerekiyor. Ortada çok ciddi bir öfke kontrol sorunu ve buna yol açan çok ciddi bir kişilik meselesi var.' diye ekledi. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:25
  1. Sivas
  2. Arda Turan
  3. Fatih Altaylı
  4. Başakşehir

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