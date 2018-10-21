Altaylı, küfrettiği polise sarıldı, helallik istedi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, arabasının durmasına müsade etmeyen polis memuru Abdullah Başeğmez’e hakaretler etmiş, küfretmişti. Olayın ardından Altaylı, Başeğmez ile bir araya geldi, özür diledi, helalik istedi ve biraz daha duyarlı olmasını istedi. Abdullah Başeğmez ise, Altaylı ile arasındaki gerilimin iletişimsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

Altaylı, bugün Harbiye Polis Merkezi’nde hakaret ettiği öne sürülen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Abdullah isimli polis memurunu ziyaret etti. Ziyarete Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Başeğmez, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan, Trafik Denetleme Şube Müdürü B Bölge Ekipler Amiri Arif Gürer ve Harbiye Polis Merkezi Amiri eşlik etti. Ziyarette Altaylı, hakaret ettiği öne sürülen memura sarılarak helallik istedi.

“İlk defa oluyor, İnşallah da son olur”

Fatih Altaylı, polis memuru Başeğmez’e sarılarak şöyle konuştu:

“Arkadaşlar, tatsız bir şey yaşadık. Eşim hastaydı. Arkadaş da bize hoşgörü göstermedi. Eşim çok rahatsızdı. Otomobile bindirecektim. Arkadaş da herhalde o gün iş stresi, oradaki yoğun trafik, gelen giden... O da bize izin vermedi. Ben de kendisine değil ama çekip giderken ağzımdan hoş olmayan kelimeler çıktı. Hem ondan, hem de diğer bütün arkadaşlardan, yıllardır burada bize hizmet eden, bizi koruyan, kollayan her zaman ilişkimiz olan arkadaşlardan özür dilemek istedim. Bir daha inşallah böyle bir şey olmaz. Hayatımda olmamıştır zaten, ilk defa oluyor. İnşallah da son olur. Abdullah kardeşim de bize bundan sonra yardım etme konusunda belki biraz daha duyarlı olacak sağolsun. Ben ondan özür diliyorum.”

“İletişim eksikliğinden oldu”

Polis memuzu Abdullah Başeğmez ise şunları söyledi:

“Aramızdaki bu olay tamamen iletişim eksikliğinden oldu. Bir daha olmamasını diliyorum.”