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Fatih Altaylı kime oy vereceğini açıkladı! 'Bakarsam namerdim'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33
Fatih Altaylı kime oy vereceğini açıkladı! 'Bakarsam namerdim'

Habertürk yazarı Fatih Altaylıbugünkü köşesinde İstanbul'da kime oy vereceğini açıkladı.

Habertürk'teki "Tabii ki şart değil!" başlıklı yazısında "İstanbul’da kime oy vereceğimi açıklıyorum..." diyen Fatih Altaylı"Ben oyumu, İstanbul’un trafik sorununu çözmeyi en akılcı kanıtlarla gösteren belediye başkan adayına vereceğim." şeklinde konuştu.

"Partisine bakmayacağım'

Yazısında "Partisine bakarsam namerdim" diyen Fatih Altaylı, İstanbul trafiğinin zaman çalma aracına dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yerine koyamayacağımız tek şey de zaman olduğu için İstanbul trafiği ekonomimizden para ve daha da önemlisi sevdiklerimize ayıracağımız zamanı çalıyor. Yolları otopark olmaktan çıkarıp, gerçek otoparklarla bu sorunu kim çözmeyi başaracağına beni inandırırsa oyum ona. Partisine bakarsam namerdim! "

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. yerel seçim

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