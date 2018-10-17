Fatih Altaylı polise küfür etmekten karakolluk oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aracını yasak yere park ettiği için tartışıp trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Altaylı’nın karakola gidip ifade verdiği öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Şişli'de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın ''şüpheli'' sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis merkezi tarafından tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi. Altaylı'nın trafik polisine hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, görüntüleri de görevlilere teslim ettiği aktarılan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalı olarak polis merkezine müracaata bulunarak Altaylı'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.