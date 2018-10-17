0553 313 94 23

Fatih Altaylı polise küfür etmekten karakolluk oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aracını yasak yere park ettiği için tartışıp trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Altaylı’nın karakola gidip ifade verdiği öğrenildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:12
Fatih Altaylı polise küfür etmekten karakolluk oldu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aracını yasak yere park ettiği için tartışıp trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Altaylı’nın karakola gidip ifade verdiği öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Şişli'de aracını yasak yere park ettiği için tartıştığı öne sürülen trafik polisine hakaret ettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, ''kamu görevlisine görevi nedeniyle birden fazla kez hakaret'' ve ''tehdit'' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında, Altaylı'nın ''şüpheli'' sıfatıyla karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi. Polis merkezi tarafından tutulan evrakta, Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde çok sayıda yasak park anons edilmesi üzerine bahse konu yerde araç içinde sürücüsü bulunmayanlara cezai işlemlerin yapıldığı, araç içerisinde bulunan sürücülerin ise sözlü şekilde uyarıldığı belirtildi. Altaylı'nın trafik polisine hakaret ettiği ve bu hakaret içeren ifadeleri bir vatandaşın cep telefonuna kaydettiği, görüntüleri de görevlilere teslim ettiği aktarılan evrakta, görevli polis memurunun bu konuyla alakalı olarak polis merkezine müracaata bulunarak Altaylı'dan şikayetçi olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:12
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. son dakika fatih altaylı polis kavgası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin derdi Kaşıkçı değil başka! Pompeo Erdoğan'dan o ismi istedi
    1. ABD'nin derdi Kaşıkçı değil başka!..
    2. Ayrıldığı sevgilisinin evinin önünde..
    3. Bebekleri isilikten korumak için..
    4. Arsene Wenger: Mesut Özil milli takıma..
    5. BM Suriye Özel Temsilcisi görevini..
    6. Teflon tava temizliği nasıl olmalıdır?
    7. Güneş lekelerinden süt, limon ve bal..
    8. Uyuşturucu imalatçılarına darbe! 3,2..
    9. İspanya Kralı'na süpürge uzatıp, "Al..
    10. Kadınlar kalp krizinde önde
    11. Kredi kartı borcu yapılandırılır mı?
    12. Hamilelikte bu içecekleri tüketin!
    13. Usain Bolt Avrupa'dan gelen teklifi..
    14. Furkan Vakfı davasında 6 tahliye
    15. Avrupa ülkesinden flaş karar! El..
    16. Zayıf bağışıklık siğile neden oluyor
    17. Çocuklarda aşırı terleme hastalık..
    18. Türk yetkililer Başkonsolosluk konutunda
    19. Brüksel polisinden görülmemiş protesto
    20. İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...