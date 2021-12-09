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Gündem Fatih Altaylı’nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli’ye sorular
Gündem

Fatih Altaylı’nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli’ye sorular

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü yazısında, Fatih Altaylı’nın yazısında aktardığı ve Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet Mahmut Ünlü) ile ‘faiz’ ve ‘nas’ konusunda yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:20:59 - 2021-12-09 13:20:59
Fatih Altaylı’nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli’ye sorular

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, internette dolaşan bir video nedeniyle Cübbeli Ahmet Hoca’yı aradığını ve faiz konusunda söylediklerini yazısında aktardı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın ‘Nas’ çıkışı üzerinden dini değerlerle alay etme cüretinde bulunan Altaylı’ya gerekli tepkiyi göstermediğini belirten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında dikkat çeken değerlendirmede bulundu.

İşte Karahasanoğlu’nun "“Nas” ile alay eden Altaylı ve karşısında Ahmet Mahmut Ünlü!" başlıklı o yazısı:

Bu sefer özür ile yazıya başlayalım..

Günlük olayları sektirmeden takip ettiğimi sanmama rağmen..

Nerede ise 4 gün önceki bir konuyu yazacağım...

Bence çok çok önemli..

İnsanı; itikadi açıdan zor duruma düşürecek sözler, hem de kamuoyunun kendisini hoca olarak kabul ettiği kişi üzerinden dillendirildiği için..

Aktüalitesi bir günün gerisinde kalan konulara değinmekten kaçınsam da..

Bugün, mecburen bu konuya girmek zorunluluğu hissettim.

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