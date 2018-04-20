Altaylı şifreyi çözmüş: "CHP'nin adayı Akşener olabilir"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun dünkü ilginç açıklamalarından CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini iddia etti.

KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZE İYİ HAZİRANLAR DİLİYORUM



Kılıçdaroğlu dün adaylıkla ilgili gazetecilerin sorusuna "Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay, haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepimize iyi haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziranın bir başka özelliği; haziran, iyilerin kazandığı ama kötülerin yenildiği bir aydır" diye ycevap vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun "iyilerin kazandığı"ifadesinden yola çıkan Altaylı, İyi Parti'yi çağrıştırdığı düşüncesiyle CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini gündeme getirdi. İşte Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Ben bu cümleyi çok manidar buldum.“İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Partiçağrışımı oluştu. Bu bir ittifak mesajı mıydı ya da CHP’nin adayınınMeral Akşener olma ihtimali miydi çözemedim.

CHP’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’ye çatı aday olarak Meral Akşener ismini önerdiğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin de bu isme karşı çok kibar olmayan bir tepki gösterdiğini de!

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ise MHP, CHP’nin önüne koymuştu. Acaba bu kez CHP, MHP’ye kabul ettiremediği Akşener’i aday mı gösterecek! “İyi” derken kasıt o mu acaba?"