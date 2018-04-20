Altaylı şifreyi çözmüş: "CHP'nin adayı Akşener olabilir"
Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haziran güzel bir aydır. ‘İyi’lerin kazandığı, kötülerin kaybettiği bir aydır." cümlesinden hareketle CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini iddia etti.20 Nisan 2018 Cuma 10:20
CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun dünkü ilginç açıklamalarından CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini iddia etti.
KILIÇDAROĞLU: HEPİMİZE İYİ HAZİRANLAR DİLİYORUM
Kılıçdaroğlu dün adaylıkla ilgili gazetecilerin sorusuna "Karanlığın az ama aydınlığın en fazla olduğu ay, haziran ayı. Haziran ayında ağaçlar çiçeğe durur. Haziran aynı zamanda kirazların bol olduğu bir aydır. Hepimize iyi haziranlar diliyorum. Bunu da ifade edeyim. Haziranın bir başka özelliği; haziran, iyilerin kazandığı ama kötülerin yenildiği bir aydır" diye ycevap vermişti.
Kılıçdaroğlu'nun "iyilerin kazandığı"ifadesinden yola çıkan Altaylı, İyi Parti'yi çağrıştırdığı düşüncesiyle CHP'nin adayının Meral Akşener olabileceğini gündeme getirdi. İşte Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:
"Ben bu cümleyi çok manidar buldum.“İyi’lerin kazandığı” derken ister istemez bir İYİ Partiçağrışımı oluştu. Bu bir ittifak mesajı mıydı ya da CHP’nin adayınınMeral Akşener olma ihtimali miydi çözemedim.
CHP’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP’ye çatı aday olarak Meral Akşener ismini önerdiğini biliyorum. Devlet Bahçeli’nin de bu isme karşı çok kibar olmayan bir tepki gösterdiğini de!
Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ise MHP, CHP’nin önüne koymuştu. Acaba bu kez CHP, MHP’ye kabul ettiremediği Akşener’i aday mı gösterecek! “İyi” derken kasıt o mu acaba?"
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abdo1 sa önce tam isabetli yağlı kaşar olur BAL-KES1 sa önce BU DA AKLI SIRA HAZIRAN 24 ÜNDE OLUŞACAK HEZİMETİ AKŞENER İN ÜZERİNDE YIKIP BAY keMAL İ KURTARMA PEŞİNDE.....TOPUNUZ GELİN TOPUNUZ derya2 sa önce ... Maalesef din düşmanları içimize ne yanlış kelimeler sokmuş ve bizde bilmeden kullanıyoruz. Aklıevvel in kim olduğunu biliyor musun. Aklıevvel in Peygamber efendimiz (sav) efendimizdir. Aklı herkesten önce, ilk olarak yaratıldığı için denmiştir. Ama toplumumuzda Aklı kıt anlamında kullanılıyor dimi? Bu tür hataların, tarafınızdan öğrenilip, toplumun da bilinçlendirilmesi güzel olmaz mı? Saygılarımla. İsabetli 3 sa önce İsabetli tespit. Hdp nin ağacı olabilir. İyi partiye gönderme yapmış diyor Fatih Altaylı ama hdp sembolü olan, ağaçlar çiçek açar derken, derin bir ittifakın ve ortaklığın mesajı da var Can3 sa önce Peki bu dayi haziranda kaybederse kotulugunu tasdik mi etmis olucak :) Fena tiye alındı3 sa önce Kk gerçekten şaka gibi. İnek Şabanın seçime gittiği gibi konuşma yapmış. “Ben buraya nasıl çıktım, çıktımsa...”“Haziran güzel bir aydır, çıçekler açar...”Yalnız anlamadıkları, Şaban karakterinin masumane, iyi niyetli, temiz kalpli birisi.Ama kk bunların hiç biri yok Zekeriya gökçe3 sa önce Kılıçtaroğlu en son oturduğu fotoğraflarını ( grantuvalet) 15 temmuz darbesinde gördük. Meral 15 temmuzda yurtsa sollh diye bağırdığı zamanlarda 250 den fazla şehit verdik. 1000 den fazla yaralılarımız oldu. Bunların yaptığı açıklamaları hafife almayalım. Enes Eminhocaoğlu3 sa önce Kılıçdaroğlu haziranda ağaçlar çiçeğe durur demiş te onu merak ettim. Hangi ağaç acaba? Bahar alerjisi rahatsızlığım var. Hastalığım yaz ayına da mı uzayacak?İnşaallah aday olur.. Meclis kurtulur.. Muharrem İnce partiyi ele geçirir. Millet kurtulur. Enes Eminhocaoğlu3 sa önce Kılıçdaroğlu haziranda ağaçlar çiçeğe durur demiş te onu merak ettim. Hangi ağaç acaba? Bahar alerjisi rahatsızlığım var. Hastalığım yaz ayına da mı uzayacak?İnşaallah aday olur.. Meclis kurtulur.. Muharrem İnce partiyi ele geçirir. Millet kurtulur. Berlinden GURBETCI4 sa önce Adam hakli kendi memur orda birileri icin calisiyor.PATRON MERAL DEDI ISE ODA MERAL DIYECEKDIR.ZATEN IYI PARTI ÜLKÜCÜ PARTI DEGILIZ DEDILER.HER KESIM PARTISI LERMIS.CHP HDP SAADET( SADECE TEMEL AMCA VE GRUBU) MERAL TEYZEYE CALISSINLAR. ALLAHIM CALISANA KARSILIGINI VERIR.AMERIKA 24 HAZIRAN SECIMLERI KARARINI ELESTIRDI.AKPARTI MHP BBP ITTIFAKI DEMEKKI ÜLKEMIZ MILLETIMIZ ICIN HAYIRLI KARARMIS.