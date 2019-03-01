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Ölümden dönen Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı suçladı

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olduktan sonra yoğun bakıma alınan Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı suçladı.

01 Mart 2019 Cuma 14:01
Ölümden dönen Fatih Altaylı, Canan Karatay'ı suçladı

Geçtiğimiz günlerde anjiyo olan Fatih Altaylı, tedbir olarak yoğun bakıma almıştı. Sağlık durumu iyi olan Altaylı, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Sağlık sorunu nedeni ile kimseyi rahatsız etmek istemediğini belirten Altaylı, Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı hedef aldı. 

"Karatay diyetleri ölüme neden oluyor"

Fatih Altaylı, "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi’nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:01
  1. Fatih Altaylı
  2. Canan Karatay

YORUM YAZ

  • Mustafa ERDOĞANMustafa ERDOĞAN34 dk önce
    Necati'ye kesinlikle katılıyorum. Fakat Canan Karatay'ın da kesinlikle araştırılması lazım.Kimi siyasi provokatör, Kimi dini provokatör, Kimi de tıbbi provokatör.Hepsi aynı yerden yönetiliyor.
  • BİÇAREBİÇARE39 dk önce
    Canan Karatay ilk defa işe yarayacakmış. Örümcek kafalılardan başlayıp kevaşeye kadar bize hakaret eden bir fazlalığın (Aile terbiyem onun seviyesini anlatacak kelemeleri yazmamı engelliyor.) dünya üzerinden temizlenmesini sağlayacakmış.
  • NECATİNECATİ50 dk önce
    SEN ÖRÜMCEK KAFALI VE KARA CAHİLSEN CANAN KARATAY NE YAPSIN...!
  • birisibirisi1 sa önce
    yağları etleri bol bol yersen olacağı bu. koskoca gazeteci, tüm bilimsel araştırmaların bir tık uzağımızda olduğu bir dönem. ağır işçi olursun, yediklerini eritirsin de o zaman istediğiniyersin.

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