0553 313 94 23

Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

Bursa’da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
Fasulye para edince çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı

Bursa’da, bu yıl ilk kez denenen yüksek verimi Solferina cinsi fasulyenin hasadına başlandı. Verimin yüksek olmasına sevinen çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaptı.


Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde ilk kez ekilen Solferina cinsi fasulye, üreticinin yüzünü güldürdü. Çiftçiler tarlada mangal sefâsı yaparak rekoltenin yüksekliğini tebrik etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan bir firmanın tedârik sorumlusu İsmail Kılıç, “Bu yıl Amerikan tohumu olan Solferina fasulyesini ektik. Herkes nasıl bir ürün çıkacağını ne kadar zamanda mahsûl alacağını merak ediyordu. Verim çiftçiyi de bizleri de mutlu etti. Çünkü hem yüksek verim hem de kaliteli ürün alırken, diğer çeşitlerden de zaman olarak erken mahsûl aldık” diye konuştu.


Kılıç, “Üreticilerimize hem ürünü daha iyi tanıtmak hem de onların mutluluğuna ortak olmak için mangal partisi düzenledik. üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toyota Prius güneş paneli ile dururken de şarj olacak
    1. Toyota Prius güneş paneli ile dururken..
    2. (Özel) Köylü kadınların açtığı kafe..
    3. Didim- Kos feribot seferleri başladı
    4. Mimarlardan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
    5. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    6. Golbolda gümüş madalya
    7. Döviz kurları
    8. "Kanserden korunmak için meyveleri..
    9. Kalp ritmine göre çalan davul
    10. Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar..
    11. Tarım İhtisas OSB’deki seralarda..
    12. Fasulye para edince çiftçiler tarlada..
    13. Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi
    14. Adana’da polislere ilk kez ardışık..
    15. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    16. Kuzey Irak'a harekat: 15 terörist..
    17. Küresel piyasalar Fed'e odaklandı
    18. Brent petrolün varili 65 dolar
    19. Ahlatlı öğrenci Türkiye birincisi oldu
    20. Çat Belediyesinde Sözleşme Sevinci
    21. PKK’dan Kürt halkına ağır hakaretler!..
    22. Serbest piyasada döviz fiyatları
    23. FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik..
    24. (ÖZEL) Taksim’de gasp dehşeti kamerada
    25. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    26. Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    27. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    28. İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi
    29. (Özel) Esenyurt’ta geri gelen aracın..
    30. Toplu iş sözleşmesi son dakika ücret..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"