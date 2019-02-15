0553 313 94 23

"fastPay" ile elektrik faturasından tasarruf

DenizBank ve Enerjisa, 14 ilde elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyecek tüketicilere, ayda 10 TL’ye kadar fatura tutarının yüzde 10’u oranında iade avantajı sağlamak üzere iş birliği yaptı

15 Şubat 2019 Cuma 10:59
"fastPay" ile elektrik faturasından tasarruf

İSTANBUL (AA) - DenizBank ve Enerjisa, elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyecek tüketicilere, ayda 10 TL’ye kadar fatura tutarının yüzde 10’u oranında iade avantajı sağlamak üzere iş birliğine imza attı.

Denizbank tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre teknoloji ve inovasyondaki bilgi birikimi ile insan hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçiren DenizBank, 14 ilde 9,2 milyon abonesi üzerinden 20 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik tedariki sağlayan Enerjisa Satış Şirketleri ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında 2019 yılı boyunca fastPay ile yapılacak elektrik ödemelerinde ayda 10 TL’ye kadar fatura tutarının yüzde 10’u iade edilirken, Enerjisa Satış Şirketleri müşterileri daha fazla tasarruf imkanı elde ediyor.

İstanbul Anadolu yakası, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye illerindeki Enerjisa müşterileri, DenizBanklı olsun ya da olmasın, mevcut fatura tutarlarını fastPay aracılığıyla ödemeleri durumunda, hem 10 TL’ye kadar iade hem de kredi kartına komisyon ödemeden yararlanabiliyor.

Söz konusu iade tutarı kullanıcının fastPay bakiyesine 1 hafta içinde aktarılıyor. Kullanıcılar diledikleri kredi kartını fastPay’e bağlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek, faturalarını 7/24 kolaylıkla ödeyebiliyorlar. Halihazırda fastPay’i olmayan kullanıcılar ise uygulamayı indirerek fastPay’in tüm avantajlarından faydalanabiliyor. Kampanya 2019 sonuna kadar devam edecek.


- "Tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, bankacılığın her alanında teknolojiyi mümkün olabildiğince geniş kitleler için erişilebilir kılmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan ve sunduğu istanbulkart yükleme, 7/24 ücretsiz para gönderimi, fatura ödeme, cep telefonuna TL yükleme, dijital kod satın alma, online ve fiziki üye iş yerlerinde alışveriş gibi birçok fonksiyonu ile herhangi bir bankanın müşterisi olsun, olmasın tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştıran fastPay, esasen ödeme sistemi olarak Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna öncülük eden bir platform.

Sağladığı avantajlar ile ekosistemini her geçen gün daha da zenginleştiren fastPay aracılığıyla, sektörünün lider kuruluşlarından Enerjisa ile daha fazla kullanıcının hayatını kolaylaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece vatandaşlarımız fatura ödemelerini fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde rahatça yapmanın yanı sıra, elektrik faturalarında 10 TL’ye kadar tasarruf etme avantajından yararlanabilecekler. fastPay ile kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya odaklı çalışmalarımız artarak devam edecek."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:59
  1. Denizbank
  2. fastPay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını..
    2. Sivil toplum ağı genişliyor
    3. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    4. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    5. Avrupa borsaları
    6. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    7. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    8. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    9. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    10. Samsun'daki silahlı kavga
    11. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    12. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    13. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    14. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    15. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    16. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    17. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    18. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    19. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    20. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    21. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    22. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    23. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    24. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    25. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    26. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    27. Aile sorunlarına İslami pansuman
    28. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    29. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    30. 93 yaşında yeniden aday oldu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi