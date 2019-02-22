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Fas'tan uluslararası topluma "Mısır'daki idamları durdurun" çağrısı

Fas'taki Adalet ve İhsan Hareketi, uluslararası topluma Mısır'daki idamları durdurma çağrısı yaptı

22 Şubat 2019 Cuma 22:00
Fas'tan uluslararası topluma "Mısır'daki idamları durdurun" çağrısı

RABAT (AA) - Fas'ın en büyük İslami cemaati Adalet ve İhsan Hareketi, uluslararası topluma Mısır'daki idamları durdurma çağrısında bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 gencin idam edilmesine tepki gösterilerek, uluslararası topluma bu idamlar karşısındaki suskunluğa son verme, yeni idamlara engel olmak için harekete geçme ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

"Dünya, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik adil yargılama şartlarından yoksun, hızlı ve toplu şekilde alınan idam kararlarını ve infazları garip bir suskunlukla izliyor." denilen açıklamada, "Uluslararası örgüt ve kurumlar, iki gün önce idam edilen 9 gencin, kendilerine yöneltilen suçlamaları itiraf etmeleri için işkenceye maruz kaldıklarını ortaya koydu." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları çarşamba günü infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Son idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor. Mısır yasalarına göre bu sanıklar hakkındaki tasarruf hakkı sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı sanıklar hakkındaki idam hükmünün infazı için onay verme, idam cezalarını hafifletme veya af yetkisine sahip.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:00
  1. Fas
  2. idam
  3. Mısır

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