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Fas'tan "Riyad ve Abu Dabi büyükelçilerini geri çağırmadık" açıklaması

14 Şubat 2019 Perşembe 20:57
Fas'tan "Riyad ve Abu Dabi büyükelçilerini geri çağırmadık" açıklaması

RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Abu Dabi ve Riyad'daki büyükelçilerini geri çağırdığı iddialarını yalanladı.

Başkent Rabat'ta İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile ortak basın toplantısı düzenleyen Burita, ülkesinin Abu Dabi ve Riyad büyükelçilerini geri çağırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Söz konusu büyükelçilerin Körfez'deki dönüşümlerin görüşüldüğü rutin toplantılar için Fas'a geldiğini dile getiren Burita, bir devletin elçisini geri çağırması için resmi tebliğ gerektiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Burita ayrıca Körfez bölgesinin içeride ve dışarıda bazı dönüşümler yaşadığını, bunun da Fas dahil olmak üzere dış ilişkilere yönelik birtakım yansımaları olduğunu ifade etti.

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri 8 Şubat'ta Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için ülkesi tarafından geri çağrıldığını söylemiş ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Burita'nın Katar merkezli "Al Jazeera" televizyonuna yaptığı açıklamada Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" kanalında Fas'ın toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde belgesel yayımlandığına işaret eden Mansuri, ülkesine çağrılma nedeninin iki ülke ilişkilerinde yaşanan bu son gelişme olduğunu ifade etmişti. Mansuri, bu durumu "diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek normal bir gelişme" şeklinde değerlendirmişti.

Fas'ta yayın yapan "Achkayen" isimli internet sitesi de 9 Şubat'ta yayınlanan haberinde, "Fas, Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi ülkeye geri çağırdı." ifadesine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:57
  1. Abu Dabi
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  3. Fas
  4. Nasır Burita
  5. Riyad

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