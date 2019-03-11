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Fas'tan İİT ülkelerine "anlaşmazlıkların çözümü için diyalog" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı

11 Mart 2019 Pazartesi 17:01
Fas'tan İİT ülkelerine "anlaşmazlıkların çözümü için diyalog" çağrısı

RABAT (AA) - Fas, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelere "anlaşmazlıkları geride bırakmak için diyalog" çağrısında bulundu.

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, başkent Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Anlaşmazlıkları diyalog ve ikna yoluyla çözüme kavuşturmamız gerekiyor." dedi.

İslam ülkelerinin daha önce görülmemiş sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Maliki, bu sorunların uluslararası ve bölgesel meseleleri daha da karmaşık bir hale getirdiğini ifade etti.

- İSİPAB Genel Sekreteri'nden "birlik" vurgusu

İSİPAB Genel Sekreteri Muhammed Kureyşi Niyas da konferansın dünyada çatışmaların, despotizmin ve dışlamanın had safhaya ulaştığı bir ortamda düzenleniyor olduğuna dikkati çekti.

Niyas, "Müslümanlar adaletsiz bir dünya düzeninin tehditleriyle karşı karşıya bulunuyor. Müslümanların maruz kaldığı sıkıntıları kimse görmezden gelemez. Bu da haklı davalarımızı savunmak için birlik olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bugün başlayan ve Türkiye'nin de katılımcılar arasında yer aldığı İSİPAB 14. Konferansı'nın 4 gün sürmesi bekleniyor.

İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nın parlamento ayağını oluşturan İSİPAB, 1999'da kuruldu. Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan birliğin 54 üyesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:01
  1. diyalog
  2. Fas
  3. İİT
  4. İSİPAB

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