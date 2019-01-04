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Fas'tan, Batı Sahra uyarısı

Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi:- "Ayrılıkçıların (Polisario Cephesi) provokasyonları kendilerini Birleşmiş Milletler ile karşı karşıya getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aldığı kararları açık ve nettir. Bu türden bir adım provokasyondur ve bölgedeki istikrarın tehdit edilmesi anlamına gelmektedir"

04 Ocak 2019 Cuma 02:36
Fas'tan, Batı Sahra uyarısı

RABAT (AA) - Fas Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, "Ayrılıkçıların (Polisario Cephesi) provokasyonları kendilerini Birleşmiş Milletler ile karşı karşıya getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aldığı kararları açık ve nettir. Bu türden bir adım provokasyondur ve bölgedeki istikrarın tehdit edilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Hükümet sözcüsü el-Halefi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Polisario Cephesi'nin tampon bölgeye doğru ilerlediği ve Guerguerat bölgesinden geçmesi planlanan uluslararası bir araba yarışını özellikle de Fas bayrağı taşıyan araçları hedef almakla tehdit ettiği" yönünde basında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Halefi, "Ayrılıkçıların (Polisario Cephesi) provokasyonları kendilerini Birleşmiş Milletler (BM) ile karşı karşıya getirir. Çünkü BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu konuda aldığı kararları açık ve nettir. Bu türden bir adım provokasyondur ve bölgedeki istikrarın tehdit edilmesi anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Ayrılıkçıların bu yöndeki adımlarının onları uluslararası toplum ve BMGK kararlarıyla karşı karşıya getirdiğini aktaran Halefi, ateşkes anlaşmasından bu yana bu tür provokasyonlara karşı koyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 4 Nisan 2018'de Fas ve Polisario Cephesi'ni Batı Sahra bölgesinde gerilimi tırmandırmama ve soğukkanlılığı korumaya çağırmıştı. Guterres, Polisario Cephesi'nin Guerguerat bölgesine dönmesi sonucu taraflar arasında gerilimin yeniden tırmanmasından endişe ettiğini vurgulamıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 02:36
  1. Batı Sahra sorunu
  2. Fas
  3. Polisario Cephesi

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