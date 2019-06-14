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Fas'taki İslami kuruluştan Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı

- Fas'taki İslami-Ulusal Konferans, tüm Arap ve İslam ülkelerine ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot etmeleri çağrısı yaptı

14 Haziran 2019 Cuma 12:34
Fas'taki İslami kuruluştan Bahreyn'deki çalıştayı boykot çağrısı

RABAT (AA) - Fas'taki İslami-Ulusal Konferans, tüm Arap ve İslam ülkelerine ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

İslam dünyasının meselelerini savunan bağımsız bir kurum olarak çalışan İslami-Ulusal Konferans Genel Koordinatörü Halid es-Sufyani yaptığı yazılı açıklamada, toplantıyı "utanç çalıştayı" şeklinde niteledi.

Sufyani açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn çalıştayına katılmak ümmetin ilkelerine, kutsallarına ve şehitlere büyük bir ihanettir. Bu suça ortaklığı tarih affetmez. Arap ve İslam ülkelerini, özgürlük yanlılarını 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı harekete geçmeye ve bu anlaşmayı boşa çıkarmak için çalışmaya çağırıyoruz."

Söz konusu çalıştayı, "Siyonist-Amerikan terörizm ortaklığı, Filistin'i yok etme planına destek, Filistin'i ve kutsallarını satmak" olarak değerlendiren Sufyani, Filistinlilerin Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması'na karşı fikir birliği içerisinde olmasının, Filistin ve Kudüs'ün kurtuluşu yönünde bir adım olarak, ortak çalışma programı hazırlanması için tarihi bir fırsat olabileceğini kaydetti.

Fas'ta 1994'te kurulan, Arap ve İslam dünyasından birçok şahsiyeti çatısı altında bir araya getiren İslami-Ulusal Konferans, Filistin'i ve işgal altındaki Arap topraklarını kurtarma, birliği sağlama ve bağları güçlendirme konusundaki medeniyet projesini hayata geçirmek için çalışıyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:34
  1. arap
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