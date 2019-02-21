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"Fas'taki 20 Şubat Hareketi hala canlılığını koruyor"

Faslı uzmanlar, kuruluşunun 8'inci yıl dönümü olan 20 Şubat Hareketi'nin örgütsel açıdan öldüğünü ancak fikri açıdan hala canlılığını koruduğunu ifade ediyor

21 Şubat 2019 Perşembe 11:37
"Fas'taki 20 Şubat Hareketi hala canlılığını koruyor"

RABAT (AA) - Faslı uzmanlar, 2011'de Arap ülkelerinde başlayan ve kısa sürede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayılan halk ayaklanmalarının ardından, 20 Şubat 2011'de "siyasi reform" talebiyle kurulan "20 Şubat Hareketi"nin fikri açıdan hala canlı olduğunu belirtiyor.

''Arap Baharı'' süreciyle kamuoyunun gündemine gelen ve Fas'ta son 10 yıldır değişim talebini dile getiren en büyük muhalif hareket olarak bilinen "20 Şubat Hareketi" liderliğinde ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal durumun düzeltilmesi için gösteriler düzenledi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in göstericilerin taleplerine olumlu karşılık vermesi ve Kasım 2011'de erken seçime gidilmesi ve anayasal düzenlemenin ardından gösteriler ivme kaybetti. Hükümetin yürütme yetkisi ile meclisin yasama yetkisi artırılırken, yargı bağımsızlaştırıldı.

- "Görüşleri hala canlılığını koruyor"

Faslı uzmanlar, kuruluşunun 8'inci yıl dönümü olan 20 Şubat Hareketi'nin örgütsel açıdan öldüğünü ancak düşüncelerinin hala canlı olduğunu ifade ediyor.

Fes kentindeki Sidi Muhammed Abdullah Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ahmed Şirak, 20 Şubat Hareketi'nin kuruluşundan itibaren geçen 8 senenin insanlar için uzun ancak halkların tarihi için kısa bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, bu zaman diliminde hareketin hala canlılığını koruduğunu kaydetti.

Arap baharı sosyolojisi ve kuruluş devrimlerine ilişkin kitapları bulunan Şirak, hareketin hedeflerine ulaşmadığını vurgulayarak, Fas'ın Rif ve Cerade bölgelerinde geçen yıllarda düzenlenen protestoların devam etmesine işaret etti.

- Fas'taki ekonomik boykot

Fas'ta geçen nisan ayında başlayıp bir ay devam eden bazı gıda ve akaryakıt şirketlerine yönelik boykotu hatırlatan Şirak, 20 Şubat ruhunun farklı şekillerde yenilendiğini, sınırlarının bazı gıda ürünlerine karşı ekonomik boykota ulaştığını söyleyerek "Ekonomik boykot, 20 Şubat Hareketi ruhunun zamana yayılmasıydı." dedi.

Fas Siyasi Analiz Enstitüsü Müdürü Muhammed Misbah ise 20 Şubat Hareketi'nin ülkedeki halk eylemlerinde düzenleyici bir çerçeve olmasa da bu hareketin ruhunun, Rif ve Cerade bölgelerindeki gösterileri çevrelediğini kaydetti.

Misbah, 20 Şubat 2011'de sokaklara çıkan eylemcilerden bazılarının ülkedeki son protestolarda da yer aldığını aktardı.

"20 Şubat, hareket olarak sonlandı ancak fikir olarak hala canlılığını koruyor." diyen Misbah, halkı sokaklara çıkmaya iten özgürlük, onur, sosyal adalet gibi derin sebeplerin hala var olduğunu söyledi.

- "Fas tarihinde bir kilometre taşı"

Misbah, bu taleplerin Arap coğrafyasının tamamında bir ilerleme kaydedemediğine işaret ederek, 20 Şubat Hareketi'nin, çağdaş Fas tarihinde bir kilometre taşı olarak kalacağını aktardı.

Siyaset Bilimi Araştırmacısı Selman Bunuman da 20 Şubat'ı, bağlam ve koşullara göre çeşitli şekiller alan parti ve örgütler üstü bir protesto hareketi olarak tanımladı.

Bunuman, 20 Şubat Hareketi'nin reform, sosyal adalet, özgürlük ve onur isteyen bir oluşum olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:37
  1. 20 Şubat Hareketi
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