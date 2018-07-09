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Fas'ta "Türkiye'de başkanlık sistemine geçiş" semineri yapıldı

Faslı uzmanlar, Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişinin uluslararası aktör olma isteğinden kaynaklandığını belirtti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:39
Fas'ta "Türkiye'de başkanlık sistemine geçiş" semineri yapıldı

Başkent Rabat'ta Çağdaş Araştırmalar ve İnceleme Merkezinin "Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine dönüşüm sürecinde" temasıyla düzenlediği seminerde konuşan Fazlı strateji uzmanı Mustafa el-Ahmedi, söz konusu değişimin mevcut anayasanın 2023 hedeflerini karşılamaması sebebiyle yaşandığını savundu.

"Türkiye 2023'te dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi planlıyor ve bölgesel aktör olmaktan çıkıp uluslararası bir aktör olmayı istiyor." diyen Ahmedi, AK Parti'nin, fiili olarak 1980'li yıllarda başlayan ekonomik reformalara ivme kazandırdığını söyledi.

Merkezin Müdürü Muhammed el-Hilali ise Türkiye'nin sunduğu modelin olumlu ve dikkat çekici bir model olduğunu ifade etti.

Hilali, Türkiye'deki dönüşümün, Arap Baharı'nda başarısız olan halklara yeniden umut olduğunu ve Arap Baharı'na yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Siyasi bilimler konusunda araştırmacı İsmail el-Hammudi de başkanlık sistemine geçişte birkaç faktörün etkisinin bulunduğunu, bunlardan birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik özelliği olduğunu vurguladı.

Türkiye'de devleti yeniden yapılandırma isteği olduğunu aktaran Hammudi, ekonomik ve kurumsal bağlamdaki başarıların devletin idari yapısında değişimi gerekli kıldığını kaydetti.

Hammudi, ABD ile Avrupa ve Çin ile Rusya arasındaki amansız mücadelenin, uygun zamanda hızlı kararlar alabilecek dinamik bir yönetimin varlığını zorunlu hale getirdiğini belirtti. 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:39
  1. Çağdaş Araştırmalar ve İnceleme Merkezi
  2. Rabat
  3. Fas
  4. Muhammed el-Hilali

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