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Fas'ta Türk dizilerine yoğun ilgi

Yedi yıldan bu yana ilgiyle takip edilen Türk dizisi "Beni Affet", kasım ayının son haftasında gösterildiği kanalda en çok izlenen dizi oldu- 21-27 Kasım tarihleri arasında "Beni Affet" dizisi 8 milyondan fazla, "Kara Sevda" 7 milyon, "Kuzey Güney" ise 4,5 milyon kişi tarafından seyredildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:40
Fas'ta Türk dizilerine yoğun ilgi

RABAT (AA) - Fas'ta yedi yıldan bu yana ilgiyle takip edilen Türk dizisi "Beni Affet", kasım ayının son haftasında gösterildiği kanalda en çok izlenen dizi oldu.

Ülkedeki yerel kanalların reyting oranlarını takip eden Maroc Metri isimli kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, (hükümete bağlı) Kanal 2 televizyonunda yayınlanan "Beni Affet" dizisi, en çok izlenenler arasında birinci sırada yerini aldı.

Dizinin yüzde 70'lik bir izlenme oranına sahip olduğu aktarılan açıklamada, kanalın en çok izlenen programları listesinde üçüncü sırada "Kara Sevda", dördüncü sırada ise "Kuzey Güney" dizisi bulunuyor.

Açıklamada, 21-27 Kasım tarihleri arasında "Beni Affet" dizisinin 8 milyondan fazla, "Kara Sevda'nın" 7 milyon, "Kuzey Güney'in" ise 4,5 milyon kişi tarafından seyredildiği aktarıldı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:40
  1. Beni Affet
  2. Fas
  3. Kara Sevda

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