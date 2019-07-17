0553 313 94 23

Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki

17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:53
Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki

RABAT (AA) - Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi, ülkede liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesini öngören ve mecliste onaylanan "eğitim reformu" yasa tasarısına tepki gösterdi.

Ülkede iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisinde dün kabul edilen söz konusu yasa tasarısının "ülkedeki eğitimin geleceğini, anayasaya ve eğitimin gereklerine uygun olmayan seçeneklere bağladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin resmi Arapça ve Amazig dillerinin (Berberice) konumuna zarar verecek bütün kararların reddedildiği ve yabancı bir dilin eğitim dili olarak kabul edilmesinin kınandığı belirtildi.

Hareket, hükümet ve siyasi partilere, bundan sonraki yasama görevlerinde ülkenin anayasasını ihlal etmeyecek ve resmi dillerin konumunu koruyacak şekilde hareket etme çağrısı yaptı.

Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, dün Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç, hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oyları ile kabul edilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:53
  1. Fas
  2. Tevhid ve Islah Hareketi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
    1. Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden..
    2. ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye..
    3. Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş..
    4. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den..
    5. Kolombiya’da çetelerin infaz ettikleri..
    6. Katarlı ve Rus komutanlar askeri..
    7. YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde bir..
    8. ABD Temsilciler Meclisinden Trump'ın..
    9. Eskişehir’de ‘Parçalı Ay Tutulması’..
    10. Cezayirli futbol yorumcusundan Ebu..
    11. HDP'den gece yarısı operasyonu!..
    12. Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu
    13. ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları açıklandı!
    14. YKS sonuçları açıklandı
    15. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    16. Elazığ’da "Parçalı Ay Tutulması"..
    17. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim..
    18. "Şişman kadınlar cennete giremez"..
    19. Baba, yangında küçük kızını..
    20. Bulgaristan'a şok! 1 milyondan fazla..
    21. İzmir’de tarihi fabrika binasında..
    22. 16 Temmuz parçalı ay tutulması..
    23. Ekonomi alanındaki "torba teklif"..
    24. Gazze'de ilaç krizi! En ağırı yaşanıyor
    25. ABD camideki Müslümanları bombaladı:..
    26. Yaşlandırma programı nasıl..
    27. Eski devlet başkanı ABD'de tutuklandı!
    28. Muğla’da 15 Temmuz paneli
    29. İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın
    30. Tekirdağ’da Parçalı Ay Tutulması
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi
    'Hafıza 15 Temmuz' açıldı! Hande Fırat telefonu müze için Erdoğan'a verdi