Fas'ta terör hücresi çökertildi
Fas'ta DEAŞ'la bağlantılı bir terör hücresi çökertildi14 Mart 2019 Perşembe 12:18
RABAT (AA) - Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'la bağlantılı terör tehditleriyle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda yaşları 27 ila 40 arasında değişen 6 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.
Açıklamada, yapılan incelemelerde sanıkların ülkede terör eylemleri planladıklarının ortaya çıktığı ve soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.
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