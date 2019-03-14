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Fas'ta terör hücresi çökertildi

Fas'ta DEAŞ'la bağlantılı bir terör hücresi çökertildi

14 Mart 2019 Perşembe 12:18
Fas'ta terör hücresi çökertildi

RABAT (AA) - Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'la bağlantılı terör tehditleriyle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda yaşları 27 ila 40 arasında değişen 6 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde sanıkların ülkede terör eylemleri planladıklarının ortaya çıktığı ve soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.



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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:18
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