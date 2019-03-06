0553 313 94 23

Fas'ta sözleşmeli öğretmenlik sistemine tepki gösterisi düzenlendi

Fas'ın farklı kentlerinde binlerce öğretmen, hükümetin kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 23:12
Fas'ta sözleşmeli öğretmenlik sistemine tepki gösterisi düzenlendi

Fas'ın farklı kentlerinde binlerce öğretmen, hükümetin kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısı üzerine ülkenin kuzeyindeki Tatvan ve güneydeki Zakura kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce öğretmen katıldı.

Hükümetin söz konusu programdan vazgeçmesini isteyen göstericiler, "Özgürlük, onur, toplumsal adalet", "Halk sözleşmeli personel çalıştırma programına karşı" ve "Saçma sözleşmeye hayır" sloganları attı.

- Hükümet geri adım atmıyor

Öte yandan, hükümet, sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte sözleşmeli personel çalıştırma programının değiştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini ifade eden Emzari, sözleşme sisteminin öğretmenlerin mesleki istikrarını teminat altına aldığını savundu.

- İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:12
  1. Fas
  2. Gösteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini, kadın dayanışmasıyla gerçekleştirdi
    1. (Özel) Babasıyla kurduğu hayalini,..
    2. Çiftçiler Birliği’nden “Bölgesel Hal..
    3. Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem..
    4. Borsa, güne yükselişle başladı
    5. Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u konuk..
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonuna 14..
    7. Danıştay’a göre insanın ağaç kadar..
    8. 25 yıl önce eşinin iş yerine yardıma..
    9. Alaşehir’de Şıktaşlı sevgisi..
    10. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    11. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    12. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    13. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    14. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    15. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    16. Van’da sigara kaçakçılığı
    17. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    18. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    19. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    20. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    21. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    22. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    23. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    24. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    25. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    26. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    27. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    28. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    29. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    30. Şok Marketler 2018’de yüzde 35 büyüdü
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları