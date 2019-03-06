Fas'ta sözleşmeli öğretmenlik sistemine tepki Tatvan ve Zakura kentlerinde düzenlenen gösterilerde binlerce öğretmen, hükümetin sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesini istedi- Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi ise hükümetin geri adım atmayacağını, ancak sistemin geliştirilebileceğini açıkladı

RABAT (AA) - Fas'ın farklı kentlerinde binlerce öğretmen, hükümetin kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenledi. Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısı üzerine ülkenin kuzeyindeki Tatvan ve güneydeki Zakura kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce öğretmen katıldı. Hükümetin söz konusu programdan vazgeçmesini isteyen göstericiler, "Özgürlük, onur, toplumsal adalet", "Halk sözleşmeli personel çalıştırma programına karşı" ve "Saçma sözleşmeye hayır" sloganları attı. - Hükümet geri adım atmıyor Öte yandan, hükümet, sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirdi. Bununla birlikte sözleşmeli personel çalıştırma programının değiştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini ifade eden Emzari, sözleşme sisteminin öğretmenlerin mesleki istikrarını teminat altına aldığını savundu. - İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu. Sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.