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Fas'ta sözleşmeli öğretmenlik sistemine tepki

Tatvan ve Zakura kentlerinde düzenlenen gösterilerde binlerce öğretmen, hükümetin sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesini istedi- Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi ise hükümetin geri adım atmayacağını, ancak sistemin geliştirilebileceğini açıkladı

06 Mart 2019 Çarşamba 23:12
Fas'ta sözleşmeli öğretmenlik sistemine tepki

RABAT (AA) - Fas'ın farklı kentlerinde binlerce öğretmen, hükümetin kamu kurumlarında sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısı üzerine ülkenin kuzeyindeki Tatvan ve güneydeki Zakura kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce öğretmen katıldı.

Hükümetin söz konusu programdan vazgeçmesini isteyen göstericiler, "Özgürlük, onur, toplumsal adalet", "Halk sözleşmeli personel çalıştırma programına karşı" ve "Saçma sözleşmeye hayır" sloganları attı.

- Hükümet geri adım atmıyor

Öte yandan, hükümet, sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte sözleşmeli personel çalıştırma programının değiştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini ifade eden Emzari, sözleşme sisteminin öğretmenlerin mesleki istikrarını teminat altına aldığını savundu.

- İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 23:12
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