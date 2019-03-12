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Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden "kadro" eylemi

Tatvan, Ucda ve Meknes kentlerinde binlerce sözleşmeli öğretmen hükümetin uygulamaya koyduğu "sözleşmeli personel çalıştırma programını" protesto etti

12 Mart 2019 Salı 18:15
Fas'ta sözleşmeli öğretmenlerden "kadro" eylemi

RABAT (AA) - Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce sözleşmeli öğretmen "kadro" talebiyle gösteriler düzenledi.

Sözleşmeye Zorlanan Öğretmenler Ulusal Koordinasyonu'nun çağrısıyla Tatvan, Ucda ve Meknes kentlerinde düzenlenen eylemlerde hükümetin uygulamaya koyduğu "sözleşmeli personel çalıştırma programı" protesto edildi.

Binlerce sözleşmeli öğretmenin katıldığı gösterilerde, hükümetten bu konuda geri adım atması talep edildi.

Öte yandan eğitim sektöründe faaliyet gösteren 5 sendika da iki gün içinde genel greve gidilmesi çağrısında bulundu.

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek, programı "hükümetin stratejik seçeneği" olarak nitelendirmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

- İlk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konuldu

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 18:15
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