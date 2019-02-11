Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı

RABAT (AA) - HALİD MECDUB - Fas'ta bir sonraki yerel ve genel seçimlere daha 2 yıl varken siyasi partiler arasında seçim tartışmaları şimdiden başladı.

Fas'ta 6 partili koalisyon hükümetinin yılbaşından itibaren, vergi kaçırılmasının önüne geçmek ve kapsamlı vergi denetimi için işletmelere elektronik fatura kesme zorunluluğu getirilmesi gibi bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirmesi bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Ülkedeki küçük işletmeler ve esnaf, elektronik fatura uygulamasının, kâr marjı düşük işletmelerde ticareti durma noktasına getirdiğini savunarak gösteriler düzenledi.

Fas Maliye Bakanlığı, yaklaşık iki hafta süren protestoların ardından ocak ayı ortasında anlaşmaya varıldığını duyurdu ve elektronik fatura zorunluluğunu iptal etti.

- Koalisyon içindeki partilerden karşılıklı suçlamalar

Bu süreçte koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ile küçük ortaklardan Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izledi.

Tarım ve Balıkçılık Bakanlığını yürüten RNI lideri Aziz Ahnuş, PJD'nin önceki ve mevcut hükümetlerinin bir esnaf krizine neden olduğunu söyledi.

Ahnuş, hükümetin bu vergi düzenlemelerini hiçbir yetkiliye danışmadan yaptığını, itirazların ardından da değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

PJD Genel Sekreterliği üyesi ve İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Mustafa er-Remid ise Ahnuş'un açıklamalarına karşılık sosyal medya hesabından, "Siz partinizdeki bakanların davranışlarından sorumlu değilseniz o zaman seçim sürecinde seçmenlere hesap vermekten kim sorumlu?" diye sordu.

RNI'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Siyasi Büro, esnafın yaşadığı zorlukların ve bu sorunların kaynağının, önceki hükümetin 2014'te mali yasada aldığı bir dizi önlemin sonucu olduğunu düşünüyor." ifadesi kullanıldı.

- 2021 seçimleri için partiler arası çekişme

Faslı araştırmacı Reşid Lezrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki parti yöneticilerinin şimdiden gelecek seçimlere odaklandığına işaret etti.

Bu tür anlaşmazlıkların önceki hükümetlerde de görüldüğünü hatırlatan Lerzak, esnaf krizinde olduğu gibi bazı dosyaların sorumluluğunu her iki tarafın da birbirine yüklemeye çalıştığını ifade etti.

Lerzak, "Partiler arasındaki karşılıklı suçlamaların 2021 seçimlerine kadar devam etmesini bekliyorum. Koalisyonun genelini etkilemez ama belki hükümet çalışmalarına ivme kazandırmak için bazı bakanları kapsayan bir kabine değişikliği olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- RNI erken hazırlık yapıyor



Bu arada Fas yerel basınında yer alan haberlerde, RNI'nın 2021 seçimleri için şimdiden medya ve düzenleme çalışmalarına başladığı belirtiliyor.



El-Yevm 24 sitesinde, Aziz Ahnuş'un, seçimlere hazırlık için Fas'ta geniş ve daha önce görülmemiş bir medya planı uygulamaya hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.



Bu çerçevede, halkla ilişkiler alanında uzman bir İngiliz'in öncülüğünde gazeteciler ve uluslararası saygın isimlerin de yer aldığı geniş bir ekibin çalıştığı ifade edildi.



Ahnuş, geçen ay parti toplantısında yaptığı konuşmada, RNI'nın üye sayısını bir yıl içinde 100 binden 200 bin kişiye çıkarmak için çalışma yapılması çağrısında bulunmuştu.