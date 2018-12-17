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Fas'ta "sarı yelekliler" eylemi

Maaşlarının iyileştirilmesini isteyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı teknisyen, iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptı

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
Fas'ta "sarı yelekliler" eylemi

RABAT (AA) - Fas'ta Fransa'daki protestoların simgesi olan sarı yelek giyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı "maaşlarının iyileştirilmesi" talebiyle eylem düzenledi.

Faslı Teknisyenler Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Zuheyr İskaribeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı bakanlıklar ile kamu ve özel kurumlarda çalışan teknisyenlerin iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptığını belirtti.

Eylemcilerin hükümetten durumlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılmasını istediğini aktaran İskaribeh, sarı yelek eyleminin yarın da süreceğini ifade etti.

Hükümet ile yapılan diyalog görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine bu eyleme gidildiğini söyleyen İskaribeh, taleplerinin karşılanmaması halinde bu ayın 19 ve 20'sinde bazı göstericilerle birlikte greve gideceklerini kaydetti.

Fas resmi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
  1. eylem
  2. Fas
  3. sarı yelekliler

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