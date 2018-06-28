Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerine verilen hapis cezasına protesto
Fas'ta Rif Hareketi yöneticilerinden Zefzafi ve beraberindekilere verilen hapis cezaları, Rabat'ta kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.28 Haziran 2018 Perşembe 10:11
Fas'ta parlamento önünde toplanan yüzlerce kişi 5. Muhammed Caddesi'ne doğru yürüdü.
Rabat Halk Hareketini Destekleme Komitesi'nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar "Halk şekli hükümleri kınıyor", "Halkın evlatları hapiste, yargılama telefonla" sloganları attı. Göstericiler, tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.
Rabat'taki yürüyüşle eş zamanlı olarak Kazablanka, Tanca ve Agadir'de de benzer gösteriler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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