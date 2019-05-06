Fas’ta Ramazan yarın başlıyor Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta Müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucunu yarın tutacak.

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta Müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucunu yarın tutacak.

Fas’ta Ramazan’ın Salı günü başlayacağı belirtildi. Fas’ta Ramazan ayının ilk gününde oruç 15 saat 16 dakika sürecek. Müslümanlar, Ramazan ayının son gününde ise 16 saat 1 dakika oruç tutacak.

Ramazan ayı, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Lübnan da dahil olmak üzere çoğu Arap ülkesinde bugün başladı.

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