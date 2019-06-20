Fas’ta mülteci gemisi battı: 22 ölü
Fas açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.20 Haziran 2019 Perşembe 12:16
Fas açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Fas kıyıları ile İspanya’nın güneyi arasında yer alan Alboran Denizi’nde göçmenleri taşıyan bir gemi battı. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu gemide 22 kişi hayatını kaybetti. Salı günü Fas’tan İspanya’ya doğru yola çıkan gemide bulunanlardan 27’sinin Nador ve Motril teknesinde bulunanlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Öte yandan, kurtarılan göçmenlerden 6’sı tedavi için hastaneye sevk edildi.
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