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Fas'ta Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri yapıldı

Fas'ın çeşitli kentlerinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteriler düzenlendi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 02:05
Fas'ta Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri yapıldı

Fas'ın çeşitli kentlerinde Mescid-i Aksa'ya destek için gösteriler düzenlendi.

Fas Ümmet Sorunlarına Destek Komitesinin çağrısıyla Kazablanka ve Tatvan kentlerinin yanı sıra ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Filistinlilerin kutsal değerlerini hedef alan Yahudileştirme siyasetine ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere tepki gösterilen eylemlerde, İsrail ihlallerine karşı direnen Kudüs halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Fas Ümmet Sorunlarına Destek Komitesinden yayımlanan yazılı açıklamada da uluslararası topluma ve İslam dünyasına, siyonistlerin Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallerinin önüne geçilmesi için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

Dün ise İsrail'in 2003 yılından beri kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı, İsrail'in onayı olmadan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmış, Filistinlilerin 16 yıl aradan sonra burada namaz kılması sağlanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 02:05
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