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Fas'ta liselerde bazı derslerin Fransızca verilmesine karşı gösteri

02 Nisan 2019 Salı 23:56
Fas'ta liselerde bazı derslerin Fransızca verilmesine karşı gösteri

FAS (AA) - Fas'ta yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, liselerde fen ve teknik derslerin Fransızca okutulması için mecliste yürütülen çalışmaları protesto etti.

Bünyesinde 40'tan fazla sivil dernek, parti ve meslek kuruluşunu barındıran Halk Eğitimini Savunma Ulusal Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, okullarda Fransızca eğitim verilmesini reddeden yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlar, mecliste görüşülen, liselerde fen ve teknik derslerin Fransızca okutulmasını öngören yasa tasarısının değiştirilmesini ve öğretmenlerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesini isteyen sloganlar attı.

Bu sabah mecliste eğitimde reform yasa tasarısının görüşülmesi planlanmıştı ancak görüşmeler yarın akşama ertelendi.

Dün, Halk Eğitimini Savunma Ulusal Koalisyonu'nun Fransızca eğitimden vazgeçilmesini talep eden dilekçesini ülkedeki siyasi ve akademik şahsiyetlerden 150 kişi imzalamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Raşid bin Muhtar tarafından Kasım 2015'te yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verilmişti:

"Eğitim müfredatındaki karışıklığın giderilmesi, özellikle de mesleki eğitim veren liselerdeki eğitim bütünlüğünün sağlanması için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, liselerin bilim, mekanik ve elektronik teknolojileri bölümlerindeki matematik ve fen bilimleri derslerinin Fransızca okutulmasına karar verildi."

- Karar "sıralı dil öğrenimi" ilkesiyle de çelişiyor

Liselerde teknik ve fen derslerinin Fransızca olarak işlenmesinin ayrıca Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan stratejik vizyon kapsamındaki "sıralı dil öğrenimi" ilkesiyle de çeliştiği belirtiliyor.

Bu ilke, öğrencilerin ilkokulda Arapça, Amazig dili (Berberice) ve Fransızcadan istifade etmesi, ortaokulda bu dillere İngilizcenin eklenmesi ve lisede de öğrencilerin bir dili seçmeli ders olarak alması anlamına geliyor.

Bazı araştırmacılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararla halka tek başına Fransızcayı empoze etmek istediği değerlendirmesinde bulunuyor.

Fas, 1977'de eğitimin Arapçalaştırılması yönünde bir politika benimsemişti. Buna rağmen bilim, teknoloji ve matematik dersleri doksanlı yılların başına kadar liselerde Fransızca olarak okutulmaya devam etmişti. Fen, iktisat, tıp ve mühendislik fakültelerindeki eğitimin Fransızca devam ettiği ülkede, lise eğitimi tamamlanana kadar tüm derslerin Arapçalaştırılması kararı alınmıştı.

Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran da daha önce yaptığı bir açıklamada, Arap diline karşı çetin bir düşmanlık olduğunu belirterek, halktan dillerini koruma konusunda üzerine düşen görevi yapmalarını istemiş ve Arapçanın bilimsel, siyasi ve diğer tüm alanlarda kullanılması çağrısında bulunmuştu.

Fas anayasasına göre, Arapça ülkenin resmi dilidir. Devletin, dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması görevi bulunuyor. Berberice de devletin bir diğer resmi dili sayılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 23:56
  1. Fas
  2. lise
  3. protesto
  4. sözel ve teknik derslerin fransızca okutulması

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