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Fas'ta koalisyonun büyük ortağından ABD'ye Golan tepkisi

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi: "Golan Tepeleri Siyonist işgal güçlerinin 1967'deki saldırısının ardından işgal ettiği bir Suriye toprağıdır"

27 Mart 2019 Çarşamba 19:18
Fas'ta koalisyonun büyük ortağından ABD'ye Golan tepkisi

RABAT (AA) - Fas'ta koalisyonun büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi, (PJD) ABD'nin Golan Tepelerine ilişkin aldığı kararın şekil ve içerik bakımından geçersiz olduğu açıklaması yaptı.

PJD'den yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları gereği, Golan Tepeleri Siyonist işgal güçlerinin 1967'deki saldırısının ardından işgal ettiği bir Suriye toprağıdır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının şekil ve içerik bakımından geçersiz olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıya da değinilen açıklamada, Filistinli direniş gruplarının ateşkese bağlı kalmasına rağmen İsrail'in tam aksine bölgede gerginliği tırmandırdığı kaydedildi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:18
  1. Fas
  2. Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD)
  3. Golan tepeleri

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