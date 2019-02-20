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Fas'ta kamu çalışanlarından maaş protestosu

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:52
Fas'ta kamu çalışanlarından maaş protestosu

RABAT (AA) - Fas'ta kamu çalışanları, maaşların ve sosyal hakların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkedeki 20 Şubat Hareketi, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine başkent Rabat'ta düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler maaş dağılımında adalet, iş güvenliği ve diğer sosyal hakların sağlanmasını istedi.

Gösteriye, devletin sözleşmeli personel çalıştırmasına karşı çıkan ve bu kişilerin kadrolu memurlarla aynı haklara sahip olmasını talep eden sözleşmeli üniversite hocalarının yoğun katılım gösterdiği dikkati çekti.

Hükümet 2017'de, kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu. Sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

Fas'taki "20 Şubat Hareketi", Arap ülkelerinde başlayan halk ayaklanmalarının ardından 20 Şubat 2011'de "siyasi reform" talebiyle kurulmuştu. Ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal durumun iyileştirilmesi için "20 Şubat Hareketi" öncülüğünde 2011 yılının ilk aylarında başlayan gösteriler, Kasım 2011'de erken seçime gidilmesi ve yapılan anayasal düzenlemelerin ardından azalmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:52
  1. 20 Şubat Hareketi
  2. Fas
  3. Gösteri
  4. kamu çalışanları
  5. maaş
  6. Rabat

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