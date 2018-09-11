0553 313 94 23

Fas'ta kadınları ilgilendiren yasa yürürlüğe giriyor

Fas'ta Sosyal Kalkınma, Aile, Kadın ve Dayanışma Bakanı Besime el-Hakavi, kadına şiddete karşı mücadele kanunu yürürlüğe giriyor. Yasa, zorla evlendirilmek, ailenin nafaka ve barınma gereksinimlerini karşılamaktan kaçmak gibi kadınlara zarar veren bazı durumların şiddet sayılmasını öngörüyor.

11 Eylül 2018 Salı 21:00
Fas'ta kadınları ilgilendiren yasa yürürlüğe giriyor

Fas'ta, "kadına karşı şiddetle mücadele kanunu" yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Sosyal Kalkınma, Aile, Kadın ve Dayanışma Bakanı Besime el-Hakavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altı ay önce (12 Mart) Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasanın, devrim niteliğinde olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hakavi, "2004'te onaylanan aile yasasının ardından, adaletli ve kadınları şiddetten koruyan ikinci bir kanunla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün." dedi.  

Yeni yasanın koruyucu, esirgeyici, sorumluluk yükleyici ve yasaklayıcı olmak üzere dört boyutlu olduğuna işaret eden Hakavi, yasanın beş yıldan daha uzun bir sürede katılımcı demokrasi çerçevesinde devam eden kamu tartışmaları sonrasında kabul edildiğini kaydetti.

KADINA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE EDEN İLK YASA

Yasa; zorla evlendirilmek, ailenin nafaka ve barınma gereksinimlerini karşılamaktan kaçmak gibi kadınlara zarar veren bazı durumların şiddet sayılmasını öngörüyor. Ayrıca, yasayla ceza gerektiren cinsel taciz şekilleri genişletilirken, bu bağlamda cezalar ağırlaştırılıyor.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yasa, Fas'ta kadına şiddete karşı mücadele eden ilk yasa olarak görülüyor. 

Yasa, 14 Şubat'ta milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi'nde (TM),  30 Ocak'ta sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Danışmanlar Meclisi'nde (DM) oylanmıştı. 

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Hakları Komisyonu Fas Temsilcisi Leyla Rahyavi, Kasım 2017'de ülkede yaklaşık 6 milyon kadın ve genç kızın şiddete uğradığını, bunun da ülkedeki kadınların yüzde 62'sine denk geldiğini açıklamıştı. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:00
  1. Fas'ta kadınlar
  2. Fas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz titremesi neden olur?
    1. Göz titremesi neden olur?
    2. Kuran'dan bir porte: Hz. Meryem
    3. 4 gün önce yakılmıştı! Yeniden açıldı
    4. Çocuklarda parmak emme davranışına..
    5. Matlaşan bardakları parlatmak için ne..
    6. Milli formayı elinin tersiyle iten..
    7. Hicri yılbaşı dünyada böyle kutlandı
    8. Süper Lig ekibinin yeni hocası belli..
    9. Fas'ta kadınları ilgilendiren yasa..
    10. ABD'den kritik İran uyarısı! Dikkatli..
    11. ABD kanalından Rusya hakkında şok iddia!
    12. Akşener'in tiyatrosu meyvelerini..
    13. Doğubeyazıt'ta mayın patladı!
    14. Sivas'ta dev operasyon! 47 kişi..
    15. Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    16. Trabzon'da ağır yara alan Galatasaray,..
    17. Elleri üşümüş diye onu sarıp..
    18. Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu!
    19. Bağıra çağıra olmaz!
    20. Türkiye'den dünyaya çağrı:..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!