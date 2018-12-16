Fas'ta "insan hakları aktivistlerine yönelik ihlallerin bitmesi" için eylem

RABAT (AA) - Fas'ta "gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik ihlallerin son bulması" talebiyle gösteri düzenlendi.

Başkent Rabat'ta bir araya gelen onlarca insan hakları savunucusu, "gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik ihlaller" şeklinde nitelendirdikleri uygulamaların son bulmasını istedi.

Protestocular, iş fırsatları oluşturulması, hastaneler ve üniversiteler açılması talebiyle Huseyma ve Cerade kentlerinde daha önce düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması yönünde sloganlar attı.

Fas'ın kuzeyindeki Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle ülkenin kuzeyindeki Huseyma ve Rif bölgesindeki pek çok kent ve köy, gösterilere sahne olmuştu.



Resmi açıklamalara göre, gösterilerde aralarında yerel medya mensuplarının da bulunduğu çok sayıda eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapılmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 26 Haziran'da, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişiyi 20'şer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişiyi de 2 ile 10 yıl arasında sürelerde hapis cezalarına çarptırmıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, ağustos ayında "Kral ve Halk İhtilali"nin yıl dönümü münasebetiyle 450 mahkum hakkında af kararı vermişti. Ancak Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve bazı insan hakları aktivistlerinin tutukluluğu devam ediyor.



